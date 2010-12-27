В Ленобласти полиция задержала двух карманников, похитивших телефон и деньги

Один из них был ранее неоднократно судим за различные преступления.

Правоохранительные органы задержали двух карманников, которые обокрали 49-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 14 октября в поселке Кузьмоловский. Мужчина обратился в полицию Всеволожского района и рассказал, что после полуночи к нему подошли двое неизвестных и украли у него телефон "Хонор 8А" и полторы тысячи рублей. Затем злоумышленники скрылись. Однако патрульно-постовая служба по горячим следам задержала 29-летнего и 33-летнего местных жителей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения охватят все районы Ленобласти.

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