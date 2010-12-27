Программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения охватят все районы Ленобласти

Программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения охватят все районы Ленинградской области.

Программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения охватят все районы Ленинградской области.

Всего в рамках действия программ будут построены и реконструированы порядка 60 объектов. 10 проектов будут реализованы в рамках регионального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" до 2024 года. В 2020 году начнется возведение трех объектов в Тосненском районе. В Луге и в Выборге работы по проектированию водозаборных сооружений со станциями обезжелезивания начнутся до конца этого года.

В 2022 году запланирована реконструкция объектов в селе Колчаново Волховского района, в Волхове и в Лодейном Поле. Начало строительства водоочистных сооружений в Пашском сельском поселении намечено на 2023 год.

В настоящее время идет строительство систем водоснабжения и водоотведения в Ломоносовском, Кировском и Гатчинском районах – работы выполняются в рамках госпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". Окончание строительства всех объектов – 2020 год.

К 2024 году завершится реконструкция очистных сооружений в Тосно.

Также в области действует программа развития села, в рамках которой реконструируются объекты водоснабжения в сельской местности. По этой программе новые сети появятся в Кировском, Всеволожском и Волосовском районах.

При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ реализуется проект реконструкции канализационных очистных сооружений в Подпорожье.

По программе приграничного сотрудничества "Россия – Юго-Восточная Финляндия" началась работа по проекту строительства инженерных сетей для водоснабжения и водоотведения Петровского микрорайона Выборга, в том числе парка Монрепо.

ГУП "Леноблводоканал" ведет проектирование строительства и реконструкции водоочистных сооружений в селе Старая Ладога и в других поселениях Волховского района.

Источник: пресс-служба ЛО