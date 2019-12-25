В Луге обнаружено тело контрактника из Тобольска в петле

Вечером вторника, 19 мая, в полицию Луги поступила информация о нахождении мертвого военнослужащего 24 лет в микрорайоне Городок. Об этом стало известно Piter.TV.
Побившего нашли в частном доме с петлей на шее. По информации следствия, он прибыл из Тобольска и служил по контракту в артиллерийской части под Лугой. С 15 мая молодой человек отбыл в отпуск.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
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Фото: Pixabay
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