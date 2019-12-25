В Луге обнаружено тело контрактника из Тобольска в петле

Обстоятельства смерти уточняются.

Вечером вторника, 19 мая, в полицию Луги поступила информация о нахождении мертвого военнослужащего 24 лет в микрорайоне Городок. Об этом стало известно Piter.TV.

Побившего нашли в частном доме с петлей на шее. По информации следствия, он прибыл из Тобольска и служил по контракту в артиллерийской части под Лугой. С 15 мая молодой человек отбыл в отпуск.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине мужчину насмерть избили трое неизвестных.

Фото: Pixabay