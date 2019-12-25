В Гатчине мужчину насмерть избили трое неизвестных

Пострадавший скончался после госпитализации.

В понедельник, 18 мая, стало известно о драке со смертельными последствиями в Гатчинском районе Ленобласти. Мужчина 35 лет скончался от побоев, которые нанесли трое неизвестных злоумышленников. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло накануне у дома по улице Чехова в 00:10. Оперативники задержали подозреваемых: ими оказались мужчины 33 и 20 лет. Один из задержанных является нелегальным мигрантом – его поместили под обязательство о явке в суд и составили административный протокол.

Действия задержанных попадают под статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Возбуждено соответсвующее уголовное дело. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказали о том, что трое неизвестных избили мужчину и украли у него кошелек на Разъезжей улице.

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