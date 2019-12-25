Трое неизвестных избили мужчину и украли у него кошелек на Разъезжей улице

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, в субботу, 16 мая в 20:51 в 112 поступило сообщение от 26-летнего неработающего мужчины.

Как сообщил потерпевший, его избили трое неизвестных мужчин подъезде дома 23 по улице Разъезжая. Нападавшие применили силу и отобрали у него кошелек, где находились 55 тысяч рублей.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

Ранее мы писали, что автомобиль влетел в пешехода на 20-й линии В.О.

Фото: pixabay