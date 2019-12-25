Автомобиль влетел в пешехода на 20-й линии В.О.

В момент столкновения мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

В воскресенье, 17 мая, пешеход попал под колеса автомобиля на Васильевском острове. Очевидцы поделились рассказом о случившемся в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "ВКонтакте".

Автор фотографии рассказал, что наезд произошел на на пересечении 20-й линии В.О. и Большого проспекта В.О. В момент столкновения мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В комментариях уточнили, что неравнодушные прохожие помогли перенести пострадавшего на тротуар, где он "держался за ребра" и ждал медицинскую помощь.

Подробности случившегося в настоящий момент выясняются.

Ранее мы писали, что в Курортном районе Росгвардия спасла велосипедиста.

Фото: vk.com/spb_today