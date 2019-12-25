В Луге день рождения мигранта закончился поножовщиной

Юбиляр ударил острым предметом свою возлюбленную.

В Ленобласти мигранты устроили потасовку, в результате которой пострадала женщина. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу, 11 сентября, граждане Армении отмечали день рождения товарища. Местом праздника стала территория для шашлыков на проспекте Кирова в городе Луга. Мужчины повздорили между собой и вдруг 40-летний безработный участник конфликта ударил ножом свою пассию. Женщину госпитализировали в больницу, после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Сотрудники полиции задержали трех мингрантов-хулиганов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Лиговском проспекте избили мужчину.

Фото: Piter.tv