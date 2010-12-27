В Луге бездомный ударил женщину по лицу

Он занимался своей интимной гигиеной в комнате общего пользования, а сотрудница станции сделала ему за это замечание.

В Лениградской области бездомный нанес побои билетному кассиру на железнодорожной станции Луга Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

К сотрудникам транспортной полиции на ж/д станции Луга обратилась 58-летняя женщина, которая работает билетным кассиром. Она сообщила, что неизвестный гражданин ударил ее по лицу в комнате общего пользования. Сотрудники оказали потерпевшей доврачебную помощь и приступили к розыску нападавшего. В результате был задержан 53-летний бездомный, уроженец Ленинградской области.

Установлено, что он решил воспользоваться уборной в качестве душевой комнаты и приступил к процессу интимной гигиены. В этот момент в комнату зашла работница вокзального комплекса и сделала замечание бродяге, но он очень оскорбился этим и ударил кулаком женщину в лицо. Также, оказалось, что мужчина находился в алкогольном опьянении. В его отношении завели административное дело. Максимальный штраф по этой статье - 30 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.

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