Он выхватил у курьера сумку и съел из нее всю еду.

Накануне вечером пьяный петербуржец ограбил доставщика суши. Он выхватил у курьера сумку-холодильник и съел из нее всю еду. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, пьяный мужчина решил подкрепиться и заказал себе на дом суши. Когда курьер приехал, обвиняемый не захотел отдавать ему деньги. Угрожая кулаком, петербуржец выхватил сумку и вытолкнул курьера за дверь. В квартире он съел всю еду и выкинул сумку-холодильник через окно. Теперь дело голодного петербуржца будут рассматривать в Калининском районном суде.

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Фото: pixabay.com