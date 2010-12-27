В Приморском районе петербуржцы задержали насильника в лесу

Надругательство над женщиной чуть не произошло в лесном массиве у дома №1 по 3-му Озерковскому переулку.

В Приморском районе петербуржцам удалось без помощи полиции задержать насильника в лесу. Надругательство над женщиной чуть не произошло в лесном массиве у дома №1 по 3-му Озерковскому переулку. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне к стражам порядка обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что в лесу на нее напал незнакомец. Он применил физическую силу и пытался изнасиловать потерпевшую. Однако свой преступный план злоумышленник исполнить не успел. Крики женщины услышали прохожие и незамедлительно пришли к ней на помощь. Они удерживали насильника до прибытия полиции.

В отношении 48-летнего жителя Петербурга возбуждено уголовное дело. Его ждет лишение свободы от трех до шести лет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал на школьницу в колпинском магазине.

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