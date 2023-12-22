Годами насиловавший падчерицу житель Петербурга отправится в колонию на 13 лет

Девочка страдала в течение четырех лет.

В Петербурге отправили за решетку мужчину, которого обвинили в растлении падчерицы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Горожанин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Обвиняемый признал вину частично. Он просил судью о наказании в виде домашнего ареста, но ему отказали. Мужчина находился под стражей почти год.

О многолетнем насилии в отношении ребенка полицейские узнали от врачей Института мозга человека им. Н. П. Бехтерева. Школьница рассказала своему доктору, что впервые половая связь произошла, когда ей было всего шесть лет. После этого изнасилования стали регулярными. Девочка страдала в течение четырех лет, стало известно следствию.

Ранее мы писали, что петербурженка обвинила мужа в изнасиловании 11-летней дочери.

Фото: Piter.tv