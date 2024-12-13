В Луганске загорелись торговые модули с автомобильными маслами

Сейчас воспламенение уже удалось локализовать.

На территории города Луганская воспламенились пять торговых модулей с автомобильными маслами, находящиеся на местном рынке. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства стран по новому региону. Известно, что огонь успел распространиться на площадь в 500 квадратных метров. В настоящее время пламя локализовано.

На улице Свердлова горят пять торговых модулей с автомобильными маслами. Проводится разбор крыши и проливка конструкций. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Барнауле загорелся склад со стройматериалами.

Фото и видео: ГУ МЧС России