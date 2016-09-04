В Барнауле загорелся склад со стройматериалами

Тушение продолжается силами ГУ МЧС РФ.

На территории Алтайского края загорелось здание склада со строительными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы экстренного ведомства станы по региону. Известно, что объект располагается на территории Барнаула. Пламя распространилась на площадь в одну тысячу квадратных метров. В настоящее время специалисты из ГУ МЧС фиксируют угрозу дальнейшего выхода огня на соседние помещения.

Горит складское здание в Заводском проезде. Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

К ликвидации воспламенения привлечены силы 71 человек личного состава профильного ведомства и 18 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На пересечении Кирпичной и Танковой дорог загорелась садовая постройка.

Фото и видео: ГУ МЧС России