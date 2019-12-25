Причины произошедшего устанавливаются.

В Луганске произошел взрыв на газопроводе. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на пост, сделанный в Telegram-канале государственного предприятия "Луганскгаз". Представители компании уточнили, что инцидент зафиксирован в ночь на 18 июня. Взрыв произошел около парка имени Первого мая. Он сопровождался сильным воспламенением.

Ночью на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм произошел взрыв. От подачи природного газа временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект. пресс-служба "Луганскгаза"

В настоящее время сведений о пострадавших не поступало. Сейчас на месте аварии работают представители правоохранительных органов. Специалисты устанавливают причины произошедшего. Рабочая бригада "Луганскгаза" занимается ремонтом магистрали.

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