Четыре премии Grammy получил рэпер Childish Gambino

Лучшей записью года стала композиция This Is America.

Американская академия звукозаписи, которая организует музыкальную премию Grammy, признала лучшей записью года композицию This Is America рэпера Childish Gambino. Об стало известно из данных, представленных на официальном сайте. Музыкантов наградили в Нью-Йорке.

Сценическое имя Childish Gambino принадлежит продюсеру, режиссеру, актеру и музыканту Донадьду Гловеру. Его трек стал лучшим еще в трех номинациях: "Песня года", "Лучшее исполнение рэпа" и "Лучшее музыкальное видео".

Также лучшим альбомом стал диск Golden Hour американской кантри-певицы и автора песен Кейси Масгрейвс. Леди Гага получила свою статуэтку за песню Joanne, победив в номинации "Лучшее сольное поп-исполнение". В номинации "Лучший новый артист" первенство взяла британская певица косовского происхождения Дуа Липа.

Видео: Donald Glover/ Youtube