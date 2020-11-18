В Лопухинском саду 30 невест танцевали танец весны и любви

Акция обращает внимание на нехватку мест для церемоний бракосочетания.

В пятницу, 23 апреля, в Лопухинском саду Петербурга прошел флешмоб танцующих невест. Таким образом участники "Города перемен" обратили внимание Смольного на то, что в городе не хватает мест для проведения церемоний бракосочетания.

В городе действуют четыре дворца и 18 районных ЗАГСа, выездные регистрации не проводят. Активисты напомнили, что в Москве молодожены могут заключить брак и на стадионе, и в парке, и в музее, и в особняках – будущей семье предлагают различные варианты для церемонии. По мнению петербуржцев, такая услуга пользовалась бы популярностью и в Северной столице, учитывая, что горожане смогли бы проводить свадьбы еще и в белые ночи. По подсчетам, такие мероприятия могли бы принести в казну до 500 миллионов каждый год, а также это может повысить туристическую популярность Петербурга.

Ранее мы писали, что в ЗАГСе Красносельского района впервые торжественно зарегистрировали детей.

Фото: Pixabay