Петербург вошёл в тройку городов с самыми перспективными невестами

Также девушек с большим бизнес-потенциалом эксперты усмотрели в Москве и Краснодаре.

Петербург оказался вторым среди городов РФ с самыми перспективными невестами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенного сервисом "Работа.ру" на основе опроса.

Опрос проводился среди 1996 мужчин из всех регионов страны. Ожидаемо на первом месте по показателю оказалась российская столица – её посчитали хорошим вариантом для поиска партнёрши 37% опрошенных. Создать семью с петербурженкой готовы 30%. Далее следует Краснодар с 29% голосов за образованных и серьезных невест.

По мнению респондентов, в перечисленных городах больше шансов найти невесту, которая будет одновременно умна и привлекательна, с учётом хорошего развития бизнес-институтов и большого количества вузов.

Ранее эксперты рассказали о свадебном туризме в Петербурге.

Фото: Pxhere