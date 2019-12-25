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Эксперты рассказали о свадебном туризме в Петербурге
Сегодня, 16:03
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Эксперты рассказали о свадебном туризме в Петербурге

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С мая 2022 года в городе на Неве обручились 13 524 пар.

Северная столица исторически считается одним из самых романтичных городов России. Традиции пышных петербургских свадеб зародились ещё при бракосочетании Петра I и Екатерины I, а в блокадные годы на берегах Невы было создано около 15 тыс. семей. В наши дни город сохраняет свой статус и считается лучшей локацией для свадебного туризма. О популярности Петербурга у молодожёнов рассказало издание spb.aif.ru со ссылкой на экспертов. 

Так, по словам председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния Оксаны Маталиной, церемонии бракосочетаний в городе на Неве  продолжают набирать популярность. С начала мая в Петербурге обручились 13 524 пары, что превышает показатели 2021 года на 10%.

Как добавил редседатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, Петербург не зря считается самым романтичным городом страны. Зачастую его выбирают для проведения торжества и граждане из-за рубежа. 

Отдельный вид свадебного туризма в Петербурге, ради которого многие и едут в Северную столицу, – это свадебные экскурсии, которые позволяют показать город с разных сторон. Во время такой прогулки молодожены успеют устроить фотосессии в знаковых местах, а гости – развлечься.

Юлия Нагернюк,  гид-экскурсовод 1-й категории

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Фото: Pxhere

Теги: молодожены, санкт-петербург, свадьбы, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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