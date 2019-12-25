В ЗАГСе Красносельского района впервые торжественно зарегистрировали детей

Глава города пожелал детям здоровья, а родителям терпения и крепости их союза.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил три семьи, которые первыми получили свидетельства о рождении детей в открытом на этой неделе новом здании ЗАГСа Красносельского района. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Пул78".

Впервые после начала панэпидемии мы проводим торжественную регистрацию рождения детей. Три таких богатыря: Иван, Артем и Ярослав — это, конечно, наше будущее. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Глава города пожелал детям здоровья, а родителям терпения и крепости их союза.

Ранее было решено Петербург превратить в свадебную столицу России. По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в Северной столице есть всё необходимое для проведения красивых свадеб. Туристическое бюро подготовит несколько вариантов свадеб, которые будут предлагать как россиянам, так и туристам из других стран.

Фото: Telegram/ Пул78