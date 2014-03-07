Петербург превратят в свадебную столицу России

Туристическое бюро подготовит несколько вариантов свадеб, которые будут предлагать как россиянам, так и туристам из других стран.

В четверг, 4 марта, комитет по развитию туризма и комитет по делам ЗАГС Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития свадебного туризма. Уже скоро на сайте Смольного появятся специальные программы, с помощью которых все россияне и иностранцы смогут организовать свадьбу в Петербурге.

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в Северной столице есть всё необходимое для проведения красивых свадеб. Туристическое бюро подготовит несколько вариантов свадеб, которые будут предлагать как россиянам, так и туристам из других стран.

Глава комитета по делам ЗАГС Оксана Маталина рассказала, что записаться на церемонию бракосочетания смогут и жители других регионов через Госуслуги. При этом, в данном случае нет приоритета для петербуржцев, отметила она.

Как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии.

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