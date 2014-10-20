Как петербуржцы борются за регистрацию брака в эпоху пандемии

Корреспондент Piter.TV проверил на личном опыте, насколько сложно организовать торжественное мероприятие по случаю регистрации брака в период пандемии коронавируса. Первым этапом стала подача заявления в Дворец Бракосочетания №1.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни петербуржцев. В том числе, она немного омрачила такое радостное событие, как официальное заключение брака. Пары, которые хотели узаконить свои отношения летом 2021 года, с конца 2020 года находились в подвешенном состоянии, так как просто не могли подать заявление в ЗАГС. Информации о том, когда начнут принимать заявления на лето 2021 года не было ни в конце прошлого года, не появилась она и в начале текущего года.

И вот только 14 января на сайте Комитета по делам записи актов гражданского состояния появилась давно ожидаемая многими информация.

Дворец Бракосочетания №1

Как известно, Дворец бракосочетания №1 (ДБ№1) на Английской набережной по праву считается самым популярным из Дворцов регистрации брака в Петербурге. Церемонии торжественной регистрации брака в обстановке исторических интерьеров здесь начали проводить с 1 ноября 1959 года. Многие пары, которые хотят узаконить свои отношения, стремятся попасть именно сюда.

Очереди у Дворца Бракосочетания собираются каждый год, так было и в 2020-ом, и 2019-ом и 2018-ом году.

В этом году подать заявление на желаемую дату было еще сложнее, по понятным причинам. Всё дело в том, что из-за коронавируса многие свадьбы в прошлом году было решено перенести на 2021 год. Каждый год у ДБ№1 собираются большие очереди, но в этом году они стали еще внушительнее. Корреспондент Piter.TV также в этом году решил испытать на себе все "прелести" записи во Дворец Бракосочетания №1.

Как подать заявление в ЗАГС

Личный опыт

Подать заявление в ЗАГС, в том числе во Дворец Бракосочетания можно как лично (живая очередь и очередь из предварительно записавшихся), так и через портал "Госуслуги". Однако, в обоих случаях молодожены рискуют остаться без желанной даты.

Например, в этом году запись на июнь открылась 27 января. Некоторые пары, по уже сложившейся традиции, уже с поздней ночи 27 января встали в очередь перед Дворцом, а некоторые понадеялись на электронную запись… и оказались в невыгодном положении. В 10:00 27 января, когда открылась запись, никто не смог подать заявление в электронном формате, как объяснили Piter.TV, в это время на сайте проводились технические работы. Сайт заработал только около 13:00, когда все самые удобные временные рамки (пятница-суббота 15:00-17:00) уже были заняты.

Тем, кто планировал подавать заявления на июль-август, повезло больше. Сайт "Госуслуги" работал куда лучше. Однако, в официальной группе "ВКонтакте" "Дворца Бракосочетания №1" появились несколько людей, которые составляли какие-то списки для живой очереди. Многим молодоженам такой подход не очень понравился.

Запись на август открывалась 10 февраля, живая очередь начала собираться уже 9 февраля в 07:00. В 22:30 9 февраля уже была 41 пара, а в 9:30 10 февраля перед открытием записи уже было 95 пар. Помимо живой очереди, к 9:30 была вторая очередь из пар, которая записалась на прием предварительно по телефону. В числе этих людей был и наш корреспондент. Отметим, эти две очереди никак не соприкасаются, их заявления принимают в разных кабинетах.

В 10:00 в кабинет пригласили две пары, которые записывались заранее. Параллельно многие пары, как и наш корреспондент пытались занять желаемую дату на сайте "Госуслуги". Как и ожидалось, сайт начал работать с переменным успехом, стал выдавать ошибки. Программа у работника Дворца бракосочетания также зависла. Когда небольшой сбой прошел (4-5 минут), уже почти все даты, выпадающие на пятницы-субботы (15:00-17:00) оказались забронированы.

Это удалось сделать тем, кто решил в этот день попытать удачу и записаться дома и тем, кто в "Госуслугах" в геолокации изменил регион и избежал сбоя. Нашему корреспонденту повезло больше, чем некоторым другим парам, и он занял ту дату, на которую и рассчитывал. Например, паре, которая была следующей в очереди, пришлось выбирать другую дату бракосочетания, так как в их день уже всё было занято.

Как и упоминалось выше, минусы есть как при личной, так и при электронной подаче заявления. Сайт "Госуслуги" часто дает сбои и ошибки из-за большого количества посетителей, а надеясь только на живую очередь, можно упустить все желаемые даты, так как их быстро занимают на сайте электронных услуг. К тому же, в ДБ №1 до сих пор используют струйные принтеры, которые один листок с паспортными данными печатают около 5 минут. Подача заявления в этом случае затягивается из-за уже устаревшего оборудования. Поэтому выбирать какой-то один из способов подачи заявления именно во Дворец, не стоит. Лучше или записаться предварительно, либо прийти в очередь, но параллельно с 10:00 пытаться подать заявление через сайт "Госуслуги".

Как оплатить госпошлину в ЗАГС

Если вы собрались подавать заявление лично в ЗАГС (Дворец Бракосочетания), об оплате государственной пошлины в размере 350 рублей вам нужно позаботиться заранее. Для этого можно посмотреть реквизиты на сайте Комитета по делам записи актов гражданского состояния и оплатить пошлину в личном кабинете вашего мобильного банка. Либо можно прийти в банк и сказать, что вы хотите оплатить госпошлину для заключения брака. Вам помогут оплатить и выдадут квитанцию. Эту квитанцию вам нужно обязательно принести в ЗАГС вместе с паспортом и СНИЛСом, без оплаты госпошлины вам могут отказать в приеме заявления. Если вы оплачивали пошлину в мобильном банке, квитанция должна быть также обязательно распечатана.

Если вы подаете заявления через "Госуслуги", то оплатить пошлину после выбора даты вы сможете на сайте, причем с 30% скидкой. То есть вместо 350 рублей, вам придется заплатить только 245. После оплаты госпошлины, ваше заявление считается зарегистрированным.

Фото: Piter.tv; ДБ№1;Instagram/ @mat_spb