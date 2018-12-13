В Лондоне пройдет знаменитая фото-выставка "Photo London"

Экспозиция продлится вплоть до 19-ого мая.

В четверг, 16 мая, в Лондоне откроется фото-экспозиция "Photo London" - одно из самых известных и уважаемых мероприятий в мире фотоискусства.

За предыдущие годы выставка зарекомендовала себя как площадка, демонстрирующая выдающиеся творческие таланты из динамичного сообщества фотографов. Мероприятие успело снискать себе репутацию радикальной выставки, проливающей свет на глобальные проблемы, с которыми сталкивается планета и ее обитатели.

В нынешнем, 2019 году, главной темой выставки будет экспозиционная часть лауреата Пулитцеровской премии, знаменитого на весь мир фотографа "New York Times" Джоша Хейнера. Свою популярность Джош обрел еще четыре года назад, в 2015 году, путешествия по миру и запечатляя на пленку климатические изменения.

Сочетая воздушные съемки с дронов и неподвижные фото с земли, фотограф предлагает вниманию зрителей сложное исследование последствий, возникающих в результате потепления мира.

Мероприятие можно будет посетить вплоть до 19 мая.