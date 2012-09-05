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В ДТП в Ломоносовском районе погибли двое
Сегодня, 21:30
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smirenny

В ДТП в Ломоносовском районе погибли двое

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Иномарка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с авто.

В понедельник, 15 марта, в восемь утра на 29 километре дороги Анташи-Ропша-Красное село произошла смертельная авария, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. 

По предварительным данным, 51-летний водитель "Фольксваген Пассат" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шевроле Орландо", под управлением 45-летнего петербуржца. В результате аварии водитель и пассажир "Пассата" скончались на месте от полученных травм. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, выясняя все обстоятельства происшествия. 

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Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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