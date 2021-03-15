Мусоровоз снес шумозащитные экраны на юго-востоке КАД

Транспортное средство осталось без нескольких колес во время движения.

Мусоровоз пробил шумозащитные экраны на внешней стороне кольцевой автодороги. По словам очевидца, у транспортного средства отлетели два задних колеса. Об этом он написал в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

Происшествие на трассе случилось днем 15-го марта. Мужчина рассказал, что сначала мусоровоз потерял одно колесо, затем ― второе, после чего водитель потерял управление и врезался в экран. С трассы, к считаю, машина не вылетела. По предварительным данным, есть и другие участники ДТП.

На данный момент пробка на Вантовом мосту образовалась на внутреннем кольце. Перед мостом затор есть в обе стороны.

Видео: vk.com/spb_today / Андрюха Хрущев