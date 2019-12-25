В Ленобласти утонула 10-летняя девочка

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

В Ломоносовском районе Ленобласти нашли тело девочки, которая пропала у карьера "Пульман". Тело ребенка достали спасатели из водоема. Сосновоборский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Ленобласти возбудил уголовное дело после гибели 10-летней девочки.

До этого к поискам ребенка были привлечены сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры. Тело девочки нашли с признаками утопления.

Уголовное дело возбудили по статье "причинение смерти по неосторожности".

Накануне в Кудрово едва не сбили годовалого ребенка, выползшего на дорогу.

Фото: Piter.tv