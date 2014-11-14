В Ломоносовском районе прошли "Аннинские открытые командные соревнования по пожарной безопасности"

Соревнования по пожарной безопасности традиционно собирают сильнейшие команды и постоянных зрителей.

Во вторник, 31 августа, в Аннино Ломоносовского района тушили пожар. Соревнования по пожарной безопасности традиционно собирают сильнейшие команды и постоянных зрителей.

В рамках национального проекта "Спорт -это жизнь" прошли V "Аннинские открытые командные соревнования по пожарной безопасности" между добровольными пожарными дружинами населенных пунктов поселения "За нашу безопасность!" В состязаниях приняли участие команды Аннино, Рюмки, Пески, Куттузи, а также гости соревнований из городского поселения Виллози. От каждого населенного пункта участвовала команда из трех пожарных и пяти болельщиков. В программе состязаний

оценивали лучшее представление команды: название, девиз, эмблема. Также соревновались болельщики: перетягивали канат, наполняли на скорость ванную водой коромыслами, сдавали нормы ГТО.

Пожарные облачались в спецодежду по секундомеру, развертывали пожарные рукава, подключались к мотопомпе, тушили условные очаги пожара при помощи пожарного ствола и огнетушителя.

Ранее мы писали, жителей Ленобласти приглашают сняться в военном фильме "Воздух".

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти