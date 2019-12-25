Жителей Ленобласти приглашают сняться в военном фильме "Воздух"

Для массовки нужны солдаты Красной армии, жители деревни (женщины и дети).

Жителей Сланцев, Кингисеппа, Соснового Бора и ближайших деревень приглашают принять участие в съемках фильма "Воздух". Съемочной группе требуются актеры массовых сцен.

Для массовки нужны солдаты Красной армии, жители деревни (женщины и дети). Съемки начнутся в 20-х числах октября неподалеку от Сланцев. Оставить заявку можно в сообществе ВКонтакте.

Фильм Алексея Германа младшего выйдет в прокат в 2022 году. Фильм расскажет о первом отряде женщин-истребительниц, оказавшихся на фронте в годы Великой Отечественной войны. В главных ролях – Сергей Безруков, Антон Шагин, Аглая Тарасова, Елена Лядова.

Больше 1200 фильмов сняли в Петербурге за последние 10 лет.

Фото: ВКонтакте / "ВОЗДУХ" Кастинг! Заявки, оставлять здесь