Больше 1200 фильмов сняли в Петербурге за последние 10 лет

В их числе "Тайны следствия", "Союз спасения", "Серебряные коньки" и "Майор Гром: Чумной Доктор".

В Комитете по культуре рассказали, сколько фильмов было снято в Петербурге за последние 10 лет. Оказалось, что на территории Северной столицы за это время создали больше 1200 картин.

В частности, в павильонах и на улицах города сняли сериалы "Тайны следствия" и "Мажор", фильмы "Союз спасения", "Екатерина Великая", "Девятаев", "Серебряные коньки", "Майор Гром: Чумной Доктор" и др. Премьера большинства из них уже состоялась в российском прокате.

Отмечается, что съемки 119 фильмов велись при поддержке правительства Петербурга. На эти цели из бюджета города было выделено более 700 млн рублей.

Ранее мы писали, что киносъемки ограничат движение транспорта по ряду улиц в Петербурге.

Фото: кадр из фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" (2021)