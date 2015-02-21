Киносъемки ограничат движение транспорта по ряду улиц в Петербурге

В Петербурге снимают сразу несколько фильмов, съемки которых перекроют движение по некоторым улицам города.

В среду, 25 августа, в пресс-службе комитета по транспорту предупредили петербуржцев о ближайших изменениях в движении по городу.

Так, из-за съемок художественного фильма "Такси под прикрытием" движение транспорта прекратят 29 августа с 8 утра до 10 часов вечера по Большому Казачьему переулку и Малому Казачьему переулку. Там же нельзя будет останавливаться.

Съемки фильма "Алекс Лютый" перекроют Тифлисскую улицу, Тифлисский переулок, площадь Академика Сахарова, Менделеевскую линию до Тифлисской улицы до Биржевого проезда и Биржевому проезду также 29 августа с 6 утра до 11 часов вечера. Также с 08.00 28 августа до 06.00 29 августа по данным адресам будет запрещена остановка автотранспорта.

Из-за съемок фильма "Самая большая луна" перекроют движение транспорта с 19.00 29 августа до 07.00 30 августа (но не более, чем на 10 мин в течение часа) по Кронштадтскому шоссе от Большой Братской могилы до Батареи № 7. Также 29 августа с 10.00 до 19.00 будет запрещена остановка по данному адресу.

Ранее мы писали, что из-за съемок фильма "Воланд" в Петербурге ограничат движение транспорта.

Фото: Piter.tv