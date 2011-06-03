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Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге
Вчера, 23:34
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Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге

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Также запретят парковку.

В Петербурге киносъемки ограничат движение транспорта. Меру введут 24, 25 и 27 июля.

По информации "Фонтанки", во время проведения съемок художественного фильма "Первый на Олимпе" с 00:00 до 23:59 24 июля не получится припарковаться на набережной реки Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до дома 178 и в Либавском переулке. С 06:00 до 22:00 в тот же день указанный участок набережной закроют для проезда. 

На реке Фонтанке пройдут съемки фильма "Царь ночи". С 00:00 до 06:00 25 июля на набережной от дома 12 до дома 24 запретят стоянку. В периоды с 06:00 до 23:00 25 июля и с 05:00 26 июля до 04:00 27 июля там же сузят проезжую часть.

Ранее на Piter.TV: у развязки с Софийской улицей на КАД Петербурга перекроют две полосы движения из-за ремонтных работ.

Фото: pxhere

Теги: ограничения в движении, съемки фильмов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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