Съемки фильмов ограничат движение транспорта в Петербурге

Также запретят парковку.

В Петербурге киносъемки ограничат движение транспорта. Меру введут 24, 25 и 27 июля.

По информации "Фонтанки", во время проведения съемок художественного фильма "Первый на Олимпе" с 00:00 до 23:59 24 июля не получится припарковаться на набережной реки Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до дома 178 и в Либавском переулке. С 06:00 до 22:00 в тот же день указанный участок набережной закроют для проезда.

На реке Фонтанке пройдут съемки фильма "Царь ночи". С 00:00 до 06:00 25 июля на набережной от дома 12 до дома 24 запретят стоянку. В периоды с 06:00 до 23:00 25 июля и с 05:00 26 июля до 04:00 27 июля там же сузят проезжую часть.

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