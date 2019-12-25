  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На съемки фильмов в Петербурге кинематографисты получат 250 млн рублей субсидий
Сегодня, 9:49
143
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На съемки фильмов в Петербурге кинематографисты получат 250 млн рублей субсидий

0 0

Поддержка распространяется на художественные, документальные и анимационные проекты.

Кинематографисты в 2025 году получат 250 млн рублей субсидий на съемку фильмов в Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном. 

В городской администрации ожидают, что финансовая поддержка позволит кинокомпаниям создать около 40 новых картин. Выплаты предоставят на конкурсной основе юридическим лицам, для которых производство фильмов – основной вид деятельности. 

С помощью субсидий должно быть создано кино с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов Северной столицы. Поддержка распространяется на художественные, документальные и анимационные проекты. 

Предоставление субсидий способствует развитию кинематографического потенциала Петербурга и укреплению роли города как культурной столицы России. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка, раскрывающая эволюцию фотографии. 

Фото: pxhere 

Теги: субсидии, съемки фильмов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии