На съемки фильмов в Петербурге кинематографисты получат 250 млн рублей субсидий

Поддержка распространяется на художественные, документальные и анимационные проекты.

Кинематографисты в 2025 году получат 250 млн рублей субсидий на съемку фильмов в Петербурге. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в Смольном.

В городской администрации ожидают, что финансовая поддержка позволит кинокомпаниям создать около 40 новых картин. Выплаты предоставят на конкурсной основе юридическим лицам, для которых производство фильмов – основной вид деятельности.

С помощью субсидий должно быть создано кино с использованием локаций, символик, природных, туристических и архитектурных объектов Северной столицы. Поддержка распространяется на художественные, документальные и анимационные проекты.

Предоставление субсидий способствует развитию кинематографического потенциала Петербурга и укреплению роли города как культурной столицы России. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге открылась выставка, раскрывающая эволюцию фотографии.

Фото: pxhere