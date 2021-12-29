В Ломоносовском районе прошел митинг против полигона

Жители деревни Оржицы просят не строить около их домов "областную мусорную".

Жители Ломоносовского района Ленобласти организовали в деревне Оржицы митинг против строительства полигона. Об этом сообщили в группе "Зеленая коалиция Петербурга".

Жители сразу нескольких поселков Ленобласти собрались вместе, чтобы отстоять землю и не дать чиновникам построить рядом с деревней Оржицы мусорный полигон и завод. Один из жителей Ленобласти выступил с лозунгом "Мы против областной мусорной столицы".

Известно, что в 2022-2024 году в Ломоносовском районе планируют возвести мусороперерабатывающий комплекс "Брандовка", мощность которого составит 600 тыс. тонн в год. Полигон планируют разбить между Оржицами и Петровским около Петергофского канала.

Отметим, что к 2024 году в Петербурге о области планируют построить пять современных комплексов по обращению с расходами. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Фото: Вконтакте / Зеленая коалиция Петербурга / Красимир Врански