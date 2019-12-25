"Заявлено положительно, но есть только заявление": экологи оценили планы регоператора по строительству мусорных заводов и полигонов в Ленобласти и Петербурге

В разговоре с Piter.TV эксперты взвесили все плюсы и минусы масштабной "мусорной" идеи Невского экологического оператора.

Петербургский регоператор "Невский экологический оператор" (НЭО) запланировал строительство сразу пяти комплексов по переработке отходов с полигонами в Ленобласти и Петербурге. Предварительно площадками для этих целей, по информации 47news, выбраны карьеры "Дубровка" во Всеволожском районе, "Островский" в Выборгском районе, "Брандовка" в Ломоносовском, а также территория "Новоселки" на Горском шоссе в Левашово и действующее предприятие на Волхонском шоссе в Петербурге. Предполагается, что на новых полигонах будут складировать обезвреженный мусор без вредных примесей и пищевых отходов.

Планы НЭО совсем не дружелюбно оценили жители соответствующих населенных пунктов: в Дубровке уже проходил массовый народный сход, где люди высказывались против строительства мусороперерабатывающего завода по соседству. Жители уже пустили по интернету петицию и собирают подписи для отстаивания территории.

Решение о строительстве, однако, пока еще не приняли в областном комитете по обращению с отходами. Как заявил представитель комитета в соцсетях, на участке в Дубровке сначала проведут инженерные изыскания, а потом уже рассмотрят возможность реализации проекта. Кроме того, в правительстве Ленобласти остались недовольны преждевременным решением НЭО запустить конкурс по поиску проектировщиков заводов – оператора об этом предупредили.

Piter.TV узнал у экологов, насколько плоха идея строительства пяти комплексов в регионе и почему жители Ленобласти недовольны этими планами.

Председатель МОО "Зеленый Фронт" Сергей Виноградов считает, что люди жалуются не на сам факт существования полигонов, а на его неправильную эксплуатацию и, как следствие, запах, летающих над мусором птиц, загрязнение грунтовых вод на многие километры вокруг. По-другому, заметил Виноградов, полигоны не эксплуатируют из-за затратности процессов (отвода воды, установки очистных сооружений и пересыпания площадок).

Государство решило, что захоранивать отходы нехорошо, и решило перерабатывать. НЭО планирует построить пять заводов, он ищет организацию, которая бы их спроектировала. Но в документации были странности: под заводы отводятся слишком большие площади, больше 100 га. Знаменитая "Самарка" всего 30 га! Перерабатывать НЭО планирует всего 15% полезных отходов, это очень мало. Далее на этих заводах будут делать RDF-топливо (твёрдое восстановленное топливо, сырье для которого составляет смесь отходов, кроме макулатуры, стекла, металла, прим.ред.) – на него до 20% отходов. Остаток получится более 70% с этих отходов, его будут размещать на полигоне для складирования, это есть в планах НЭО. 500 тысяч тонн где они планируют складировать? Значит остается только захоронение. Получается, что проектируется не завод, а небольшое предприятие, которое изобразит все обещанное. Сергей Виноградов

По мнению эксперта, именно это стало причиной народных сходов. Виноградов считает, что НЭО должен был поработать с общественностью, активистами и экологами, прежде чем делиться спорными планами, разъяснять людям собственную позицию.

Иначе население примет активные действия, чего не хотелось бы допускать. Уже в январе-феврале уже должны быть общественные обсуждения, хотя еще ничего не спроектировано. Плюсов у этих планов я, честно говоря, не увидел. В целом заявлено положительно, но есть только заявление: не видно ни стратегического, ни тактического хода: сложно даже понять, что область будет делать с этими арендованными площадками. Почему не дают места, которые уже техногенно загрязнены? Почему отдают леса первой категории под площадки? Надо взаимодействовать, но взаимодействия нет. Сергей Виноградов

(местные жители обозначили населенные пункты, которые будут близко соседствовать с будущим полигоном в Дубровке)

По словам Никиты Зубкова, эксперта проекта "Отходы производства и потребления" экологического правового центра "Беллона", единственный плюс проекта НЭО – его альтернативность мусоросжигательному заводу или обычному захоронению отходов. План регоператора позволит перерабатывать хотя бы небольшую долю отходов: по мнению эксперта, она может составить не более 15% от всего числа отходов. Минусы же, отметил Зубков, гораздо ощутимее:

НЭО пытается выделить биоразлагаемую часть из общего объема смешанных отходов – это проблематично, если не наладить отдельный сбор пищевых отходов. У него в планах такого нет, то есть, даже запуская в Калининском районе пилотный раздельный сбор отходов, он не выделяет биоразлагаемую фракцию. Даже в перспективе. С одной стороны, техногрунт, который он планирует получать из биоразлагаемых отходов, будет низкого качества, потому что в него будут попадать более токсичные вещества, те же батарейки. С другой стороны, останется много загрязненного пищевкой вторсырья, которое переработчики не берут. Проблема в том, что НЭО не развивает в должной мере раздельный сбор отходов. Никита Зубков

Вторым существенным минусом эксперт считает планы регоператора по производству RDF-топлива. По мнению Зубкова, сжигать полезное сырье плохо – пригодные для горения кожу, пластик, резину возможно переработать. Кроме того, предприятия, которые будут работать на RDF-топливе, автоматически станут производителями диоксинов и парниковых газов. Также им потребуется дорогостоящее переоборудование для работы на подобном топливе.

Повлиять на планы регоператора, считает эксперт, возможно.

Будут общественные обсуждения, я думаю, люди смогут повлиять на решение НЭО. Сейчас только начало проектирования, я надеюсь, представят несколько вариантов реализации проектов. Общественность должна настаивать на том, чтобы были рассмотрены несколько альтернативных вариантов расположения площадок и способов утилизации их отходов. Никита Зубков

Фото: ВКонтакте / Против полигона ТБО и завода на Дубровке