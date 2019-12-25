В Ломоносовском районе прошел День детства

Цель праздника – укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и улучшение демографической ситуации.

В Ломоносовском районе Ленинградской области прошел региональный фестиваль День детства, сообщили в пресс-службе администрации района.

Дворец культуры организовал и провел областной этап фестиваля.

Цель праздника – укрепление института семьи, возрождение семейных ценностей и улучшение демографической ситуации. отметили в пресс-службе

В рамках проекта "Кульутра" участники участвовали в квестах от "Форд Боярд", малыши учились делать птиц счастья на мастер-классе и развлекались с героями из мультфильма "Маша и медведь".

Сам праздник проходил на новой площадке в Большеижорской школе, роль медведя на себя примерил начальник отела по спортивно-массовой работе с населением Ломоносовской ДЮСШ Сергей Пыжов.

Мы, как бы банально ни звучало, все родом из детства. И нам, взрослым, нужно сделать все, чтобы детство у наших детей было счастливое. И, конечно, здоровое! Сергей Пыжов

Ранее мы писали, что на сцене Александринского театра покажут спектакль Пины Бауш.

Фото: пресс-служба администрации Ломоносовского района