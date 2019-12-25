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На сцене Александринского театра покажут спектакль Пины Бауш
Сегодня, 14:49
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На сцене Александринского театра покажут спектакль Пины Бауш

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Спектакль "Полнолуние" покажут в Петербурге в первый раз.

Из Германии на гастроли приехал танцтеатр Вупперталь. На сцене Александринского театра покажут спектакль "Полнолуние" выдающегося хореографа Пины Бауш. Первое выступление состоится сегодня. Об этом сообщил ТАСС.

Спектакль привезли в рамках Международного театрального фестиваля "Александринский", а также одновременно с этим приурочили к Году Германии в России. 

Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин отметил, что гордится знакомством с Пиной Бауш в 1990-е годы и рад, что петербуржцы смогут увидеть спектакль одной из самых значимых и влиятельных хореографов второй половины ХХ века. "Полнолуние" был поставлен незадолго до скоропостижной смерти Бауш.

Ранее мы писали, что петербургский БДТ откроется после ремонта в ноябре этого года.

Фото: Александринский театр и Новая сцена / Вконтакте

Теги: петербург, пина бауш, спектакль
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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