В Ломоносовском районе появится новый населенный пункт

Он получит название "Троицкая Гора".

Парламентарии ЗАКСа Ленинградской области присвоили статус населенного пункта территории в Низинском поселении Ломоносовского района. Теперь территория в 287,7 га будет носить название "Троицкая Гора". Решение было принято предварительно на заседании в среду, 3 июля.

Инициатива обдумывалась еще с 2012 года. На территории появятся малоэтажные дома. Они займут площадь до 442,11 тысяч квадратных метров.

Недвижимость в Троицкой Горе уже приобрели 247 физических и 13 юридических лиц.

Окончательно решение будет принято после того, как его заверит губернатор.

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