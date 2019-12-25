Александр Дрозденко объявил о создании областной компании по уборке мусора

Также глава региона предложил ввести OR-коды для отслеживания перемещения мусора.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко выступил перед депутатами ЗАКСа с предложением о создании отдельной управляющей компании по уборке твердых отходов. Предложения губернатор озвучил в ходе онлайн трансляции в среду, 8 июля.



Кроме того, преобразование ждет Управление по обращению с отходами – теперь оно получит статус комитета. Еще одно предложение главы Ленобласти связано с внедрением специальных QR-кодов для машин, благодаря которым можно будет отслеживать "мусорные" перевозки и данные юридических лиц, ответственных за это.



Ранее мы рассказали о том, что Смольный не поддержал идею губернатора Ленобласти о создании единого мусорного оператора.



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