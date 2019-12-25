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Смольный не поддержал идею губернатора Ленобласти о создании единого мусорного оператора
Сегодня, 20:29
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smirenny

Смольный не поддержал идею губернатора Ленобласти о создании единого мусорного оператора

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Однако город готов сотрудничать.

Губернатор Петербурга не поддержал идею Александра Дрозденко о создании единого мусорного оператора. 

Александр Беглов в письме главе Минприроды Дмитрию Кобылкину отметил, что город готов сотрудничать с регионом в сфере обращения с отходами, но без создания единого оператора. Глава Петербурга напомнил о федеральном законе, согласно которому в каждом регионе должен быть создан свое оператор и территориальная схема по обращению с отходами. Беглов также напомнил, что емкости областных полигонов не бесконечны, их хватит на два года, а новые пока не строятся. 

Напомним, что с 2019 года регионы должны перейти на новую форму обращения с отходами. 

Ранее мы писали, что Смольный продлил запрет на посещение лесов в Петербурге до 26 июля.

Фото: pixabay

Теги: мусорные операторы, мусорный полигон, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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