В Ломоносовском районе нашли обломки истребителя времен ВОВ

Самолет пришлось доставать из болота.

В среду, 19 августа, активисты "Поискового движения России" нашли обломки советского истребителя МиГ-15 в одном из болот Ломоносовского района. Об этом сообщила пресс-служба "АвиаПоиска".

Самолет был погружен глубоко под воду – на поверхности воды даже проступали пятна от топлива. Участники движения также исследовали место обнаружения самолета. Как выяснилось, следов раскопок и других деталей истребителя в ближайшем радиусе не было.

Сейчас специалисты проводят переговоры по вопросам извлечения воздушного суда их болота. Пока воздушное судно планируют поднять не раньше грядущей зимы.

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