В Ломоносовском районе ликвидировали незаконную партию корюшки

В деревне Пески Ломоносовского района выявлено административное нарушение, допущенное местным продавцом корюшки. Об этом стало известно Piter.TV.
Установлено, что известный в регионе сорт рыбы продавали без ветеринарных документов и маркировок. Таким образом, подтвердить безопасность товара невозможно.
Потенциально некачественная корюшка была изъята и уничтожена.
Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине закрылся салон красоты из-за нарушения санитарных норм.
Фото: da-fish.ru
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