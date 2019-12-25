В Ломоносовском районе ликвидировали незаконную партию корюшки

Предприниматель сбывал рыбу без маркировки.

В деревне Пески Ломоносовского района выявлено административное нарушение, допущенное местным продавцом корюшки. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что известный в регионе сорт рыбы продавали без ветеринарных документов и маркировок. Таким образом, подтвердить безопасность товара невозможно.

Потенциально некачественная корюшка была изъята и уничтожена.

Ранее мы рассказали о том, что в Гатчине закрылся салон красоты из-за нарушения санитарных норм.

Фото: da-fish.ru