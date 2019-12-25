В Гатчине закрылся салон красоты из-за нарушения санитарных норм

Сотрудники работали без санитарных книжек.

В Гатчинском районе на 10 дней приостановлена работа салона красоты за нарушение санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Управления областного Роспотребнадзора.

Как установило ведомство, ИП работало без необходимых документов на продукцию. Кроме того, у работников отсутствуют санитарное книжки и средства личной защиты, необходимые на время эпидемии. Не обнаружили проверяющие и журналы учета клиентов, а также график санобработки помещения.

В результате владелица салона была привлечена к ответственности за нарушение санитарных норм.

Ранее мы рассказали о том, что горожан Петербурга оштрафовали на 13 миллионов рублей за нарушение ограничений во время пандемии

Фото: Pixabay