В Гатчине закрылся салон красоты из-за нарушения санитарных норм

В Гатчинском районе на 10 дней приостановлена работа салона красоты за нарушение санитарных норм. Об этом сообщила пресс-служба Управления областного Роспотребнадзора.
Как установило ведомство, ИП работало без необходимых документов на продукцию. Кроме того, у работников отсутствуют санитарное книжки и средства личной защиты, необходимые на время эпидемии. Не обнаружили проверяющие и журналы учета клиентов, а также график санобработки помещения.
В результате владелица салона была привлечена к ответственности за нарушение санитарных норм.
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Фото: Pixabay
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