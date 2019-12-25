Горожан оштрафовали на 13 миллионов рублей за нарушение ограничений во время пандемии

Сотрудники полиции составили 2 909 протоколов.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в июне вынес 3 156 решений о нарушениях противоэпидемических ограничений. Об этом сообщили в издании "Петербургский дневник".

Отмечается, что за июнь было составлено 2 909 протоколов, за этот месяц рассматривались и майские протоколы. Всего петербуржцам выписали штрафов на сумму порядка 13 миллионов рублей. С 18 апреля по 5 июня горожане заплатили за нарушения более 17 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что детскую поликлинику оштрафовали за отсутствие масок и халатов.

Фото: Piter.TV