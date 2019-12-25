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Детскую поликлинику оштрафовали за отсутствие масок и халатов
Сегодня, 18:41
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smirenny

Детскую поликлинику оштрафовали за отсутствие масок и халатов

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Суд назначил наказание в размере 100 000 рублей.

Детскую городскую поликлинику №35 суд оштрафовал за отсутствие месячного запаса СИЗ для медицинского персонала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов. 

Учреждене должно выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Следствие установило, что с мая по июнь в поликлинике отсутствовал запас респираторов, халатов и шапочек. Помимо этого был выявлен зараженный коронавирусом сотрудник: на суде не удалось выяснить, была ли проведена дезинфекция. 

Также уточняется, что помимо этого еще 13 сотрудников были заражены COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Больница признала вину, отметив, что запас СИЗ уже есть, а до этого были проблемы с поставщиками. 

Ранее мы писали, что взяточник отделался штрафом за переданные полицейскому деньги.

Фото: pixabay

Теги: поликлиника, суд, штраф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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