Детскую поликлинику оштрафовали за отсутствие масок и халатов

Суд назначил наказание в размере 100 000 рублей.

Детскую городскую поликлинику №35 суд оштрафовал за отсутствие месячного запаса СИЗ для медицинского персонала. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Учреждене должно выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Следствие установило, что с мая по июнь в поликлинике отсутствовал запас респираторов, халатов и шапочек. Помимо этого был выявлен зараженный коронавирусом сотрудник: на суде не удалось выяснить, была ли проведена дезинфекция.

Также уточняется, что помимо этого еще 13 сотрудников были заражены COVID-19, в связи с чем проводится эпидемиологическое расследование.

Больница признала вину, отметив, что запас СИЗ уже есть, а до этого были проблемы с поставщиками.

Ранее мы писали, что взяточник отделался штрафом за переданные полицейскому деньги.

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