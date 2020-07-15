В Ломоносовском районе ликвидировали крупный пожар

В результате возгорания никто не пострадал.

Во вторник, 14 июля, в деревне Пеники Ломоносовского района произошёл пожар в частном доме. Пламя распространилось на площадь 96 квадратных метров. Локализацией занимались смены 57-ой пожарно-спасательной части Ленинградской области и 51-ой пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила на дежурный пульт в 23:35. На месте работали 12 человек и 3 единицы спецтехники. С огнем удалось справиться к 00:52 ночи.

Информации о пострадавших не поступало. По факту происшествия проводится проверка.

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Видео: Piter.TV