В Ломоносовском районе "черные археологи" разрушили старинное кладбище

На месте средневекового захоронения строителей, реконструировавших Копорскую крепость в XVI веке, обнаружены следы нелегальных археологических раскопок. Об этом сообщил СК Ленобласти.
В результате работы "черных археологов" были разрушены каменные кресты на могилах средневековых рабочих и членов их семей.
Следствие активно сотрудничает с краеведами. Масштабы повреждений уточняются.
Ранее мы рассказали о том, что Копорскую крепость готовят к реставрации.
Фото: СК Ленинградской области
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