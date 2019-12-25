В Ломоносовском районе "черные археологи" разрушили старинное кладбище

Неизвестные уничтожили кресты XVI века.

На месте средневекового захоронения строителей, реконструировавших Копорскую крепость в XVI веке, обнаружены следы нелегальных археологических раскопок. Об этом сообщил СК Ленобласти.

В результате работы "черных археологов" были разрушены каменные кресты на могилах средневековых рабочих и членов их семей.

Следствие активно сотрудничает с краеведами. Масштабы повреждений уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что Копорскую крепость готовят к реставрации.

Фото: СК Ленинградской области