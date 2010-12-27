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В Ломоносовском районе Ленобласти нашли очередную свалку
Сегодня, 13:13
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nastya960
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В Ломоносовском районе Ленобласти нашли очередную свалку

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Между Большой Ижорой и Лебяжьим.

Очевидцы обнаружили вдоль берега между Большой Ижорой и Лебяжьим очередную несанкционированную свалку. Об этом сообщает Мегаполис. 

Между Большой Ижорой и Лебяжьим чуть ли не экологическая катастрофа, так же в мусоре погряз карьер на 68-километре Ломоносовского района. И с наступлением тепла, все больше людей выезжают за город и все больше оставляют за собой мусора. Водоемы, леса, полянки сплошь и рядом завалены различными отходами, одноразовыми мангалами, которые "кому-нибудь пригодятся".

Но ведь совсем не сложно убраться за собой, а по возможности и за другими, как это, например, делают активисты экологических движений.

Также мы сегодня сообщали, что в Выборгском районе за неделю убрали 63 свалки.

Фото: Мегаполис 

 

Теги: ленобласть , ломоносовский район , мусор , свалки
Категории: Лента новостей

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