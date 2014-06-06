Реставрация жилого дома Кронштадтской колонии заканчивается в Ломоносове

Реставрационные работы заняли около двух с половиной лет.

Единственное сохранившееся деревянное здание середины XIX века в Кронштадтской колонии удалось сохранить благодаря реставрационным работам. Они находятся на завершающей стадии, и исторический облик здания был сохранен благодаря использованию специальной технологии обработки древесины для строительства. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Реставрационные работы заняли около двух с половиной лет. Внешняя обшивка была обновлена из-за износа, но в целом здание находится в хорошем состоянии и, по мнению экспертов, может прослужить еще около двухсот лет.

Ожидается, что реставрация будет завершена осенью. В Санкт-Петербурге насчитывается более 280 памятников деревянной архитектуры XIX – начала XX веков. Историки утверждают, что дома в Кронштадтской немецкой колонии были окрашены в светлые цвета, и это было учтено при восстановлении.

Ранее мы сообщили о том, что в музее-заповеднике "Павловск" приступили к реставрации павильонов.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"