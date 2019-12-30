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В Ломоносове задержан стрелявший из иномарки мужчина
Сегодня, 11:53
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himif

В Ломоносове задержан стрелявший из иномарки мужчина

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После пальбы водитель скрылся на машине.

В воскресенье, 19 января, полиция Петродворцового района получила сообщение о стрельбе из машины у дома №39 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Полицейские выяснили, что автомобиль, из которого раздавались выстрелы, был "Мерседесом" серого цвета. В начале следующего дня патруль полицейских обнаружил тот самый автомобиль на улице Победы, хозяином машины оказался 27-летний мужчина.

Водителя задержали, из салона "Мерседеса" изъяли охолощенный пистолет и магазин к нему, а также руководство по эксплуатации оружия. Полиция проводит проверку.

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Фото: Piter.TV

Теги: задержание, ломоносов, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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