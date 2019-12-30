В Ломоносове задержан стрелявший из иномарки мужчина

После пальбы водитель скрылся на машине.

В воскресенье, 19 января, полиция Петродворцового района получила сообщение о стрельбе из машины у дома №39 по Ораниенбаумскому проспекту в Ломоносове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Полицейские выяснили, что автомобиль, из которого раздавались выстрелы, был "Мерседесом" серого цвета. В начале следующего дня патруль полицейских обнаружил тот самый автомобиль на улице Победы, хозяином машины оказался 27-летний мужчина.

Водителя задержали, из салона "Мерседеса" изъяли охолощенный пистолет и магазин к нему, а также руководство по эксплуатации оружия. Полиция проводит проверку.

У памятника в Таврическом саду задержали агрессивных школьников в балаклавах и с краской.

Фото: Piter.TV