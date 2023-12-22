В Ломоносове семейная ссора закончилась ударом топором по голове

В больнице в тяжёлом состоянии находится 93-летняя женщина.

После семейного конфликта в больнице оказалась 93-летняя жительница Ломоносова с глубокой рубленной раной головы. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Инцидент произошел 21 мая в одной из квартир по Ораниенбаумскому проспекту. Там позднее был задержан 37-летний мужчина. Он рассказал, что между пострадавшей и её 65-летней дочерью произошла ссора, в ходе которой пожилая женщина угрожала родственнице ножом.

Мужчина решил вмешаться и ударил 93-летнюю петербурженку топором по голове. Известно, что подозреваемый состоит на учёте в ПНД. Его поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге житель коммуналки предстанет перед судом за нападение на соседа с топором.

Фото: pxhere