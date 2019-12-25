В Ломоносове произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Автобус был без пассажиров.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 июня около 19:05 в городе Ломоносов, у дома №3 по улице Федюнинского произошло ДТП.

Сообщается, что водитель рейсового автобуса потерял управление и столкнулся с "Рено Дастером", после чего столкнулся с машиной ДПС, припаркованной на обочине (инспектор осуществлял регулировочные действия на дороге). Водитель автобуса госпитализирован в больницу, больше никто не пострадал. Обстоятельства и состояние пострадавшего выясняются.

Ранее мы писали, что трамвай сбил пешехода на улице Ильюшина.

Фото: Piter.TV