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В Ломоносове произошло ДТП с участием рейсового автобуса
Сегодня, 22:34
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smirenny

В Ломоносове произошло ДТП с участием рейсового автобуса

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Автобус был без пассажиров.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 25 июня около 19:05 в городе Ломоносов, у дома №3 по улице Федюнинского произошло ДТП. 

Сообщается, что водитель рейсового автобуса потерял управление и столкнулся с "Рено Дастером", после чего столкнулся с машиной ДПС, припаркованной на обочине (инспектор осуществлял регулировочные действия на дороге). Водитель автобуса госпитализирован в больницу, больше никто не пострадал. Обстоятельства и состояние пострадавшего выясняются.

Ранее мы писали, что трамвай сбил пешехода на улице Ильюшина.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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